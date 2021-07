Inondations en Belgique : la décrue commence, des scènes de désolation dans les communes

Pepinster est l'une des 120 communes les plus touchées de Belgique par les inondations. Depuis 24 heures, l'eau se retire peu à peu, laissant apparaitre des dégâts d'une intensité inédite. Au moins six morts sont déjà à déplorer, et plusieurs personnes sont portées disparues. La décrue a également commencé à Chênée. La population tente désormais de nettoyer ses commerces. L'eau atteint parfois plus d'1,5 mètre. "Il n'y a plus rien, tout est détruit, une vie qui est partie", commente un habitant.

Inquiétude aux Pays-Bas

Vendredi 16 juillet à Aiseau-Presles, les évacuations se poursuivaient dans la sidération. Certains riverains préfèrent encore ironiser. "On a tout perdu, alors il faut le fêter !", confie l'une d'eux. Dans les Pays-Bas voisins, la montée de la Meuse inquiète désormais les habitants de la province du Limbourg. À Arcen, ils ont monté en urgence une digue de fortune durant la nuit. Les spécialistes espèrent que l'impact de l'inondation sera ici plus limité.