Inondations en Australie : l'armée intervient au secours des sinistrés

Des inondations comme il ne s'en produit que tous les cent ans. Dans certaines zones, l'équivalent d'une année de pluie est tombé en quelques jours. Le nord de l'Australie est submergé et ses milliers de sinistrés, entourés par les eaux qui ne cessent de monter, sont en cours d'évacuation. Les autorités de cette région tropicale, pourtant habituées aux pluies de la mousson, reconnaissent le caractère exceptionnel de ses inondations, d'autant plus qu'elles arrivent après le mois de janvier le plus chaud de l'histoire du pays.

Une région en état d'alerte

Le gouvernement a été contraint d'ouvrir les vannes d'un des plus grands barrages de la zone pour éviter qu'il ne cède sous la pression de l'eau. Face à l'urgence, l'armée a été déployée. Les militaires ont distribué 70 000 sacs de sable à la population. Des crocodiles ont été repérés dans les rues submergées. Une région en état d'alerte alors que de nouvelles tornades et vents violents sont attendus pour les jours à venir.

