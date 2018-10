VIDEO. Retour ce soir sur les inondations dans l'Aude avec :SCAN, le nouveau magazine de Franceinfo (canal 27)

Près de deux semaines après les inondations, qui ont fait 14 morts et des dizaines de millions d’euros de dégâts, le département de l’Aude panse ses plaies et découvre l'élan de solidarité venu de toute la France. :SCAN, le nouveau magazine de France Télévisions lancé par Franceinfo (canal 27), revient sur ce drame avec "Inondations : les jours d'après", vendredi 26 octobre à 22 heures en première diffusion.

"Une scène d'apocalypse"

"Je suis allé au lit assez tardivement parce que je devais rendre deux ou trois travaux faits pour la SVT. J'avais de la musique dans les oreilles, mais j'entendais quand même que l'eau n'arrêtait pas. Il faisait que pleuvoir, pleuvoir…" témoigne Baptiste, 14 ans. "Aux alentours de minuit, il y a eu un gros bruit comme un gros coup de tonnerre. En fait, c'était vraisemblablement le pont qui avait cédé. J'ai vu que l'eau commençait à être entre 50 ou 70 centimètres dans la rue. Des voitures commençaient à flotter", se souvient Gilbert, un habitant sinistré de Villegailhenc.

Roland Gérard, sapeur-pompier volontaire : "Il est trois heures trente du matin et il y a beaucoup d'appels au secours." Marc, pilote d'hélicoptère de la Sécurité civile : "On est chez nous, le téléphone sonne. On rallie la base le plus rapidement possible. On a pu extraire la première personne rapidement…" Mirielle, une institutrice : "On a été alerté par les bruits très forts de la pluie. Nous sommes sortis à six heures du matin. Là, c'était une scène vraiment terrible, une scène d'apocalypse…"

