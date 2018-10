VIDEO. Camionnette engloutie, route emportée... Un drone filme l'ampleur des dégâts dans l'Aude

En quelques heures, l'Aude a pris l'eau. D'importantes zones du département sont inondées, lundi 15 octobre, comme le montrent des images tournées au drone et diffusées sur franceinfo. Filmées notamment sur la commune de Saint-Couat-d'Aude, entre Carcassonne et Narbonne, ces scènes de désolation montrent des rues inondées et des champs engloutis. Ici et là, des tâches blanches : le toit d'une voiture, puis celui d'une camionnette, à côté d'une propriété coupée du reste du monde par les eaux boueuses.

Une autre image montre un véhicule frigorifique perdu dans les vignes. Ailleurs, c'est une route qui a été partiellement emportée par la pression de l'eau. On y voit des piétons s'aventurer sur le bitume. En l'espace de cinq heures, "entre 160 et 180 mm d'eau sont tombés sur l'agglomération de Carcassonne", selon le préfet de l'Aude, soit l'équivalent de trois mois de pluie en seulement quelques heures.