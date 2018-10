Quelles catastrophes menacent votre commune ? Découvrez-le dans notre moteur de recherche

Inondations, séismes, glissements de terrain, risques industriels... La plupart des communes françaises encourent de multiples risques liés à leur environnement direct. Découvrez quels sont ceux auxquels votre ville est exposée, grâce au moteur de recherche de franceinfo.

Au moins douze personnes ont perdu la vie dans les violentes inondations qui ont frappé l'Aude, dimanche 14 et lundi 15 octobre. La fréquence de ces catastrophes naturelles est en augmentation à cause du réchauffement climatique et toutes les communes françaises sont concernées. Comment se préparent-elles à faire face aux menaces naturelles ou industrielles ?

Peu de communes préparées

Seules 7 268 communes françaises disposent d'un Plan communal de sauvegarde (PCS), document qui décrit la marche à suivre si une catastrophe venait à les frapper. Les chiffres sont encore plus faibles si l'on s'intéresse à la réalisation d'un Document d'information communal sur les risques majeurs (Dicrim), qui permet d'identifier les risques et d'informer la population : seules 4 622 communes en disposent. Et chez vous, quelle est la situation ?

En nous appuyant sur les données publiques de la Base nationale de gestion assistée des procédures administratives relatives aux risques (GASPAR), nous vous proposons un moteur de recherche pour découvrir la nature des risques naturels et technologiques – notamment les risques industriel, nucléaire, biologique – qui menacent votre commune et les dispositifs mis en place, ou non, pour y faire face.

***

Cherchez votre ville ou votre village en tapant directement son nom dans la barre de recherche ci-dessous. Vous verrez apparaître dans le tableau les risques naturels, mais aussi technologiques et chimiques, auxquels est exposée votre commune.

Une deuxième partie liste les "dernières catastrophes" qui ont eu lieu dans votre lieu d'habitation. Attention, seuls les incidents liés aux phénomènes naturels sont recensés, basés sur les arrêtés publiés par les autorités. Les accidents industriels, comme la catastrophe de l'usine AZF survenue à Toulouse en 2001, ne figurent pas dans cette liste.

