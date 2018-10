Invité sur France Inter ce jeudi matin, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a fait le point sur la situation des établissements scolaires de l'Aude, trois jours après les inondations meurtrières.

Au total, quinze établissements scolaires sont encore fermés jeudi 18 octobre dans l'Aude, trois jours après les inondations meurtrières qui ont touché le département, a indiqué sur France Inter Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale.

"On a treize écoles qui sont fermées ce matin et je pense qu'elles vont rouvrir assez rapidement pour la plupart d'entre elles, souligne le ministre. Et puis un collège ainsi qu'un lycée agricole".

Beaucoup "de travail accompli" pour une réouverture rapide

Jean-Michel Blanquer a salué "tout le travail qui s'est accompli immédiatement". "Je voudrais saluer les maires et tous les habitants qui ont été fantastiques. C'est ce qui permet d'avoir le chiffre le moins mauvais possible", a ajouté le ministre.

L'état de catastrophe naturelle a été reconnu jeudi 18 octobre dans 126 communes de l'Aude touchées par les inondations qui ont fait 14 morts et 75 blessés.