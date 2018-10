Le bilan des inondations dans l'Aude passe à 14 morts, une personne reste portée disparue

Six personnes sont donc décédées à Trèbes, trois à Villegailhenc, deux à Villalier, une à Villardonnel, une à Carcassonne et une à Saint-Couat d'Aude.

Le bilan des inondations meurtrières dans l'Aude continue de s'alourdir. Quatorze personnes sont mortes et une reste portée disparue, a indiqué la préfecture à franceinfo. La quatorzième victime, qui était portée disparue jusqu'alors, a été retrouvée à Villalier.

Selon ce nouveau bilan, six personnes sont donc décédées à Trèbes, trois à Villegailhenc, deux à Villalier, une à Villardonnel, une à Carcassonne et une à Saint-Couat d'Aude. Le précédent bilan faisait état de 13 morts et deux disparus.

La décrue se poursuit

Cet "épisode méditerranéen de type cévenol", dans la nuit de dimanche à lundi, avec 3 à 4 mois de pluie en seulement quelques heures, figure parmi les intempéries les plus meurtrières depuis une dizaine d'années en France.

La situation continuait à se normaliser mercredi : la décrue se poursuit sur la plaine de l'Aude et la vigilance aux crues a été abaissée du niveau orange au niveau jaune.