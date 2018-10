Inondations dans l'Aude : des adolescents toulousains au secours des sinistrés

C'est un acte de solidarité à relever et à saluer. Des adolescents de Toulouse (Haute-Garonne), qui profitent de leurs vacances de la Toussaint, ont décidé de donner de leur temps afin de venir en aide aux sinistrés des inondations dans l'Aude. Âgés de 15 à 17 ans, ces collégiens volontaires viennent d'un quartier sensible toulousain pour nettoyer et déblayer chez ceux qui ont tant perdu le lundi 15 octobre dernier.

"Ça peut arriver à tout le monde"

"On voit des gens contents, on voit des gens émus aussi de voir qu'il y a des gens avec un bon cœur quand même, et qui viennent les aider. Ça fait chaud au cœur aussi", explique Fatima, 16 ans. "En une nuit, ça peut détruire tout ce que tu as construit en une vie. Ça fait de la peine, ça peut arriver à tout le monde", confie Toufik, 17 ans. Les adolescents resteront sur place jusqu'à la fin des vacances.