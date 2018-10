Aude : le monastère de Villardonnel, endeuillé par les inondations, tente de panser ses plaies

Une religieuse de 88 ans a été emportée par les flots lundi au monastère orthodoxe de Villardonnel dans l'Aude, au nord de Carcassonne, où la solidarité s'organise.

L’une des victimes des inondations meurtrières de l'Aude, lundi 15 octobre, est une religieuse orthodoxe, noyée dans son monastère du Buisson-Ardent à Villardonnel. Pendant que les bénévoles aident à remettre de l'ordre dans les lieux dévastés, les soeurs doivent faire le deuil d'une des leurs.

Apparemment sereine, Sœur Marie raconte cette scène effrayante, quand l’eau a envahi le rez-de-chaussée du cloître où logeait sœur Elisabeth, âgée 88 ans. "À un certain moment, on est descendues et on a vu sa porte grande ouverte. Tout le mobilier qui était dans le coin a été projeté dans sa cellule. Tout a dévalé et fracassé une porte vitrée, explique la religieuse. La sœur est partie, tout est parti. On l'a retrouvée sous les cyprès là-bas, littéralement emportée par les flots. Ça fait des mètres et des mètres."

Le calme de sœur Marie est trompeur. Malgré la foi qui lui fait accepter le drame, "c'est l'heure de Dieu, on va dire ça", souffle-t-elle, la religieuse est manifestement choquée. Pendant que les autres sœurs et les bénévoles s’affairent, elle semble un peu perdue dans le capharnaüm. "Je ne dis pas qu'on n'en voit pas le bout, on ne voit... rien. Alors, on avance au jour le jour", confie-t-elle.

Sœur Marie vit dans cette congrégation orthodoxe depuis une vingtaine d’années, réconfortée aujourd’hui par la solidarité de voisins et des organismes caritatifs.