Inde : mousson meurtrière

Les habitants sont évacués grâce à un simple câble suspendu au-dessus de la rivière déchaînée. En Inde, avec les pluies diluviennes de la mousson, les cours d'eau se transforment en flot boueux. Rien ne résiste. Les ponts, les routes se brisent. Sur des kilomètres carrés, le sud-ouest de l'Inde est transformé en un immense lac. "On a tout perdu dans la maison, même la nourriture. On n'a plus de riz, plus rien à manger", déplore une habitante.

Les pluies devraient continuer dans les prochains jours

Les secours s'organisent sur l'eau. Ils évacuent le plus de monde possible et jettent des kits de survie aux autres. L'armée a été rappelée en renfort, mais le risque est critique. Avec au moins une centaine de morts, le bilan est très lourd. Et la situation est d'autant plus préoccupante que les pluies devraient redoubler dans les prochains jours.

