VIDEO. Inde : des crocodiles s'invitent dans une ville après des inondations

Des crocodiles dans la ville. Les dangereux prédateurs ont écumé les rues inondées de la ville indienne de Vadodara, a annoncé vendredi 2 août la police locale. Quelque 50 centimètres de précipitations reçus en 24 heures ont causé la mort de cinq personnes dans cette ville de l'État du Gujarat (ouest de l'Inde), où la principale gare et la plupart des rues étaient fermées en raisons des pluies de la mousson.

"Nous avons jusqu'ici sauvé trois crocodiles" a déclaré Vinod Damor, conservateur des forêts à The Indian Express (en anglais). L'un d'eux était un adulte de "quatre pieds (plus d'un mètre) de long" précise-t-il, "tandis que les autres étaient des bébés crocodiles de presque deux ans". Tous ont été transférés dans un centre de secours.

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre un crocodile attaquant un chien. Il a par la suite été capturé par des défenseurs des animaux.

