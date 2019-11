Fortes pluies : les Landes et le Gers toujours en vigilance orange

Les deux départements du Sud-Ouest risquent de subir des innondations.

Le Gers et les Landes sont en vigilance orange innondation, indique Météo France, dimanche 17 novembre. L'alerte a été annoncée samedi soir pour le Gers, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, et perdure dimanche matin pour les deux premiers départements. En cause, une vigilance "crue" en raison de risque de débordements de la Midouze.

Les Pyrénées-Atlantiques sont quant à elles en alerte jaune, tout comme plus de vingt départements, dans l'Ouest et l'Est de la France. Le détail est disponible sur le site de Météo France.

Samedi, Météo France indiquait un "épisode de précipitations soutenues", qui "nécessite un suivi particulier, compte tenu de la saturation actuelle des sols." De fortes pluies ont eu lieu toute la nuit de samedi à dimanche, et devraient faiblir dimanche matin.