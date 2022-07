États-Unis : au moins 25 morts causées par les inondations au Kentucky

Samedi 30 juillet, les inondations meurtrières continuent de toucher l’État du Kentucky, aux États-Unis. La catastrophe a déjà fait 25 victimes et les autorités craignent d’autres décès.

Les images sont impressionnantes. L’eau a dévasté le Kentucky (États-Unis) et seuls les toits des habitations sont encore visibles. Les dégâts matériels sont très importants, avec de nombreuses voitures retournées face à la puissance des inondations. Aussi, beaucoup de routes ont été détruites et rendues impraticables. Les riverains de l’État américain ont été pris au piège et surpris par la violence du torrent d’eau qui les a submergés.



Des maisons inaccessibles

Les habitants du Kentucky essayent de regagner leur domicile, mais l’eau ne s’est pas encore retirée. Le doute est palpable et la plupart sont inquiets de ne jamais pouvoir retourner vivre dans leurs logements. "Je ne sais pas si on pourra retourner vivre dans nos maisons un jour, peut-être jamais", s’attriste une habitante au bord des larmes. Le gouverneur Andy Beshear déplore le fait que certains endroits soient tous simplement inaccessibles pour les pompiers. Le Kentucky avait déjà connu une terrible tornade en décembre 2021.