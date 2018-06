Essonne : 7 blessés légers dans le déraillement d'une rame du RER B après un glissement de terrain

Le trafic du RER B est interrompu entre Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Orsay-Ville, dans l'Essonne. Des bus de substitution ont été mis en place. Ailleurs en Île-de-France, de nombreuses perturbations sont recensées.

Sept personnes ont été légèrement blessées, dans la matinée du mardi 12 juin, après le déraillement d'une rame du RER B au niveau de Courcelle-sur-Yvette (Essonne), a annoncé la ministre des Transports Elisabeth Borne sur franceinfo. Le déraillement s'est produit après un glissement de terrain consécutif aux fortes pluies qui touchent l'Île-de-France depuis lundi soir.

Peu avant 5 heures, un talus s'est affaissé en raison des fortes pluies, explique la RATP. Un RER B s'est partiellement couché sur le côté. Le trafic est interrompu entre Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Orsay-Ville. Des bus de substitution ont été mis en place. La résolution de l'incident nécessite une intervention importante.

Ailleurs en Île de France

Le RER A est perturbé en raison "des conditions climatiques". Tous les trains sont omnibus. Certaines lignes de métro sont perturbées par des pannes de signalisation à cause des inondations. Sur la ligne 1, le trafic est interrompu entre Châtelet et Gare de Lyon. Reprise estimée vers 9 heures. Sur la ligne 1 du tramway des bus de substitution ont été mis en place entre Pont de Bondy et Bobigny - Pablo Picasso.

Sur la ligne N Rambouillet/Paris Montparnasse, le trafic est perturbé jusqu'à 10h00 en raison d'un défaut d’alimentation électrique à Saint-Quentin-en-Yvelines. La ligne U est totalement interrompue en raison d'un défaut d’alimentation électrique à Saint-Quentin-en-Yvelines. La reprise est prévue vers 9 heures. La ligne U relie La Défense à la gare de La Verrière, dans le sud-ouest francilien.

Le trafic est perturbé entre Paris Saint-Lazare et Saint-Nom La Bretèche Forêt De Marly et entre Paris Saint-Lazare et Versailles Rive Droite jusqu'à 9 heures.