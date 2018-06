Inondations en Ile-de-France : plusieurs grands axes coupés, déjà 250 km de bouchons. Suivez notre direct

Ce qu'il faut savoir

Vingt-quatre départements restent toujours placés en vigilance orange aux pluies et aux inondations, mardi 12 juin. Cette alerte concerne 19 départements de l'Ille-et-Vilaine à la Meuse, en passant par l'Ile-de-France, ainsi que cinq départements du Sud-Ouest. Cette vigilance de Météo France est valable jusqu'à mercredi 6 heures.

Les inondations provoquent des perturbations. En Ile-de-France, la circulation est coupée sur l'autoroute A13 et sur les nationales N6 et N4. Des voies sont complètement inondées. On compte déjà 250 km de bouchons à 6h30.



Les départements encore en alerte orange sont les suivants : Aisne, Ardennes, Eure, Eure-et-Loir, Ille-et-Vilaine, Landes, Marne, Mayenne, Meuse, Oise, Orne, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Sarthe, Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val-d'Oise.



La vigilance est levée pour les départements suivants : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée.



L'amélioration est prévue pour mercredi. Météo France promet qu'"à partir de mercredi, c'est un peu la fin des hostilités", hormis pour le Sud-Est.