EN IMAGES. Pluies diluviennes, coulées de boue... De la Bretagne à l'Alsace, les orages font des ravages

Météo France a de nouveau placé mardi matin 28 départements en vigilance orange pour orages. Les fortes pluies ont entraîné, parfois très rapidement, des inondations et provoqué des dégâts.

Atmosphère électrique, trombes d'eau, inondations-éclair... L'épisode orageux qui touche toute la France se poursuit, mardi 5 juin, alors que 28 départements du Sud-Ouest, du Centre et du Centre-Est, sont placés mardi en vigilance orange en raison des risques d'orages et d'inondations.

De nombreuses régions sont touchées par de violents orages et des fortes pluies, de l'est au sud de la France, en passant par la Bretagne et la Normandie. Ces épisodes orageux entraînent localement inondations et coulées de boue. Voici un aperçu des conséquences des fortes pluies aux quatre coins de la France.

Dans l'Eure

Le département de l'Eure est particulièrement par les fortes pluies qui se sont abattues sur la Normandie. Mardi matin, un homme de 37 ans a été retrouvé mort noyé dans son véhicule sur une route départementale à Piseux. Les sapeurs-pompiers ont mené plus de 300 interventions pour des mises en sécurité de biens et surtout des évacuations de caves, selon la préfecture. A Breteuil, le niveau de l'Eure est monté rapidement dans la nuit, inondant les routes.

#Inondations : les habitants de #Breteuil (Eure) se réveillent les pieds dans l'eau ce matin, un #orage stationnaire a apporté près de 100 mm de #pluie en 3h cette nuit. Certaines rivières ont vu leur niveau augmenter d'un mètre en 1h ! Images des reporters de @LCI sur place... pic.twitter.com/7fDahZ2Zws — Guillaume Woznica (@GWoznica) 5 juin 2018

Fortes pluies et #inondations dans la nuit de lundi à mardi dans l'Eure (Breteuil, La Barre en Ouche, Broglie et près de 50 mm à Bernay) : 300 interventions des pompiers, une noyade dans un véhicule et 16 personnes mises à l'abri. @francebleu https://t.co/eSbpK81kM0 pic.twitter.com/dlg6njcytb — Météo Villes (@Meteovilles) 5 juin 2018

Dans le Haut-Rhin

Lundi soir, les orages ont été particulièrement nombreux dans le Haut-Rhin, provoquant des coulées de boue et entraînant la coupure de l'autoroute A36 à hauteur de Burnhaupt-le-Haut. Dans ce département, plus de 450 interventions de pompiers ont été dénombrées et de la grêle a été observée, notamment à Spechbach-le-Bas, et par endroits, 20 à 40 mm de pluie sont tombés en moins d'une heure. De nombreuses habitations ont été inondées, rapporte France 3 Grand-Est.

⛈ Une spectaculaire coulée de boue a coupé la circulation sur l'A36 dans le Haut-Rhin (68) à hauteur de Burnhaupt ! (via @RADIOFLORFM) pic.twitter.com/p72ynWSL6J — Météo Express (@MeteoExpress) 4 juin 2018

En Haute-Saône

Dans ce département, les orages ont également entraîné coulées de boue et inondations, lundi soir. La route départementale 133 a été coupée à plusieurs endroits, indique France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Les pluies torrentielles ont également balayé une scierie noyant des machines et emportant une partie des stocks de bois.

VIDÉOS - Orages en Haute-Saône : une scierie balayée par les eaux, des centaines de mètres cubes de roches déplacées https://t.co/ldVE7vEBnZ pic.twitter.com/fGn2qbJWeF — France Bleu (@francebleu) 5 juin 2018

#trafic : la RD133 est fermée à la circulation en Haute-Saône, entre Servance et Miellin. 1.000m3 de gravats à déblayer ! pic.twitter.com/pRlFgTNyH8 — France Bleu Besançon (@bleubesancon) 4 juin 2018

Dans l'Eure-et-Loir

Mardi matin, dans l'Eure-et-Loir, la RN154 entre Chartres et Dreux est coupée à l'ensemble de la circulation dans les deux sens, à la suite de plusieurs inondations Lundi soir, magasins, caves et routes ont été rapidement inondés à Dreux.

[Vidéo] Un #orage très pluvieux (localement plus de 40 mm) près de #Dreux, dans l'#EureetLoir, a causé des #inondations par endroits ce lundi après midi. Vidéo : Mllbulle Ephemere pour Météo Centre. @KeraunosObs @F3Centre @radiometeo pic.twitter.com/UsiznvjLSP — Asso Météo Centre (@AssoMeteoCentre) 4 juin 2018

Le secteur de #Dreux a également été touché par un #orage isolé mais très puissant : il est tombé l'équivalent d'un mois de #pluie en moins d'une heure (estimation radar) ! Nombreuses #inondations, perturbations sur les routes de ce secteur, prudence ! (vidéo Serge Fattelay) @LCI pic.twitter.com/i5eiktd8wM — Guillaume Woznica (@GWoznica) 4 juin 2018

Dans le Finistère

En Bretagne, la ligne SNCF entre Rennes et Laval était toujours interrompue mardi matin. Le Finistère a été particulièrement touché dimanche, notamment à Morlaix et dans les communes environnantes.

Le trafic SNCF toujours interrompu sur les lignes Rennes-Vitré-Laval et Morlaix-Roscoff mardi matin. https://t.co/Vk0kaMYltx pic.twitter.com/bEQ2NusNif — France 3 Bretagne (@france3Bretagne) 5 juin 2018

Dans les Hautes-Pyrénées

Lundi après-midi, un orage a touché le nord de Tarbes (Hautes-Pyrénées) durant 30 à 45 minutes provoquant des inondations de rues et de caves, a-t-on appris auprès des pompiers. Selon @Météo65 sur Twitter, il est tombé un peu plus de 30 mm d'eau en 30 minutes.

#orage diluvien sur le nord de #Tarbes. 32.77mm en 30mn. Nombreux secteurs inondés. 3eme orage violent en 3 jours dans les Hautes-Pyrénées. pic.twitter.com/oOWlQawcnd — Meteo65 (@meteo_65) 4 juin 2018

En Haute-Garonne

Un orage a aussi touché le secteur de Montréjeau (Haute-Garonne), à l'est de Tarbes, nécessitant une quinzaine d'interventions des pompiers pour des caves et des rues inondées.

Dans le Gard

A Nîmes (Gard), plusieurs quartiers ont été inondés. Selon Météo Languedoc, il est tombé 50 mm d'eau en moins d'une heure.