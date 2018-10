EN IMAGES. Dans l'Aude, des rues transformées en torrents par les intempéries

Au moins six personnes sont mortes dans ce département du sud de la France, à cause de violentes pluies qui se sont abattues dans la nuit de dimanche à lundi.

Le bilan des intempéries ne cesse de grimper, lundi 15 octobre, dans l'Aude. Au moins six personnes sont mortes dans le département, placé en vigilance rouge depuis 6 heures, en raison des fortes pluies, des risques de crues et d'inondations, a annoncé le préfet Alain Thirion, sur BFMTV. Plus de 180 mm d'eau sont déjà tombés et le cumul total atteindra d'ici lundi midi entre 200 et 350 mm sur cette zone. Soit "l'équivalent de 3 à 4 mois de précipitations", a expliqué Jean Nicolau, responsable de la permanence prévisions chez Météo France, sur franceinfo.

En conséquence, le niveau atteint au matin par la crue dans la vallée moyenne de l'Aude est sans précédent depuis 1891, selon le service Vigicrues, c'est-à-dire "pas loin de 7 mètres". Outre l'Aude, une alerte orange pluie-inondation concerne également l'Aveyron, l'Hérault, le Tarn, et le Tarn-et-Garonne. Les Pyrénées-Orientales sont aussi concernées par une alerte orange inondation. Les images postées sur les réseaux sociaux par les habitants montrent l'ampleur de la crue.

Routes et écoles fermées

Dans les communes les plus touchées, "l'accès des secours est quasiment impossible". "On va envoyer dans un certain nombre de cas des hélicoptères (...) "les premiers hélicoptères ont décollé", a indiqué le préfet en début de matinée. "On a dépassé les 350 interventions. Dans certains cas, et c'est le cas à Conques, même les embarcations à moteur ne peuvent pas accéder, le courant est beaucoup trop fort."

L'ensemble des écoles, collèges et lycées du département seront fermés lundi, a décidé la préfecture de l'Aude. Les autorités invitent les habitants à rester chez eux. Météo France demande aux habitants d'éviter de se déplacer "dans la mesure du possible". Et rappelle qu'il ne faut "en aucun cas" s'engager, à pied ou en voiture, sur une voie immergée.