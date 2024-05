Direct Intempéries : la Moselle est placée en vigilance rouge en raison d'un risque de "crue exceptionnelle" des rivières Nieds

#METEO Sur la Nied Réunie, le pic de crue a été atteint vers 6h ce samedi matin dans le secteur de Filstroff, près de la frontière allemande en Moselle. "Plus en amont on sent que l'eau monte encore donc tout ça risque de varier au cours de la journée", explique le préfet de Moselle, Laurent Touvet, sur France Bleu Lorraine Nord. "On constate que ce sont des mouvements très exceptionnels et très brutaux."