Des intempéries meurtrières ravagent l'Italie

Des troncs et des branchages, entassés dans un barrage situé en Vénétie (Italie). Des centaines de milliers d’arbres déracinés sur le massif des Dolomites (Italie). Ils sont la conséquence des intempéries et des vents violents qui frappent l’Italie depuis plus d’une semaine. Glissement de terrain, routes coupées… 160 000 personnes sont privées d’électricité et plusieurs villages se sont retrouvés totalement isolés.

La Sicile également touchée

Au moins 20 personnes sont mortes : noyées, victimes de chutes d’arbres ou d’accidents de la route. Les dégâts matériels sont colossaux : ils s’élèvent à plus d’un milliard d’euros. Au sud du pays, la Sicile est également touchée par des pluies torrentielles. Plusieurs routes sont impraticables et les écoles sont restées fermées. Les cultures ont aussi été ravagées et le niveau d’alerte reste maximal.

