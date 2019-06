De violents épisodes de grêle en Auvergne-Rhône-Alpes

À Romains-sur-Isère, dans la Drôme, dans un vacarme assourdissant, un violent orage s'est abattu, samedi 15 juin. Un torrent de grêle s'est écoulé dans les rues de la ville, et en à peine un quart d'heure, les dégâts sont considérables. Les façades de bâtiments et les vitres des voitures ont été criblées d'impact. Déconcertés, les habitants ne peuvent que constater les dégâts dans leurs maisons. C'est une avalanche de grêlons en plein mois de juin qui a également touché Saint-Étienne (Loire) quelques minutes plus tôt. Certains automobilistes ont été pris au piège des intempéries, coincés dans l'eau.

Une trentaine de personnes évacuées

Près de Grenoble, à Tullins (Isère), une brocante se tenait à l'intérieur d'une serre. Une trentaine de personnes ont été évacuées juste à temps avant que les vitres n'explosent. Les conditions étaient aussi dantesques pour les coureurs cyclistes du Critérium du Dauphiné. L'orage a même noyé les derniers mètres avant la ligne d'arrivée aux Sept Laux (Isère).

