DIRECT. Torrents d'eau, chutes de grêle, circulation perturbée... De violents orages se sont abattus sur la Loire, l'Ardèche et la Drôme

: Deux automobilistes ont été secourus en urgence par les pompiers, dans la Loire, après que leur véhicule a été partiellement immergé. Des chutes de grêlons de la taille de balles de ping-pong et des rafales de vent à 105 km/h ont été observées, selon France Bleu Saint-Etienne Loire.









: Sortez les pédalos à l'arrivée de l'avant-dernière étape du Criterium du Dauphiné, en Isère. Les organisateurs ont sorti les pelles pour écoper à 50 mètres de la ligne, alors que les coureurs sont à moins de 15 km du but.







: Il reste sept départements en vigilance orange aux orages : Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Rhône, Savoie et Haute-Savoie. Après "une activité électrique soutenue, de la grêle et de fortes averses", sans oublier des rafales de vent, "cette situation orageuse prendra fin en début de soirée", prédit Météo France.

: Météo France lève sa vigilance orange dans la Loire et la Haute-Loire.

• Des torrents d'eau, de gros grêlons et sur les routes et le rail un trafic perturbé... Neuf départements du centre-est sont placés en vigilance orange aux orages. Le déluge a commencé dans la Loire, la Drôme et l'Ardèche



: Les coureurs cyclistes du Critérium du Dauphiné ne sont pas épargnés par l'orage de grêle.

: Tous les TER au départ de Saint-Etienne en direction de Lyon sont retardés cet après-midi. Les retards sont estimés à une vingtaine de minutes. Le TER Saint-Etienne-Firminy est supprimé.

: L'A47, qui relie Saint-Etienne et Lyon, est inondée en début d'après-midi, au niveau de L'Horme. Des voitures sont bloquées dans le tunnel, selon France Bleu Saint-Etienne Loire. Des feuillages tombées sur la route compliquent la circulation.

: Les automobilistes sont invités à éviter les autoroutes de Saint-Etienne (A47, A72) et la RN88. La circulation est impossible à cause de la pluie.

: Les orages perturbent la circulation sur les routes et le rail dans la Loire cet après-midi, selon France Bleu Saint-Etienne Loire.

: Les vidéos de ces orages de grêle tombés sur la Drôme et Romans-sur-Isère notamment sont impressionnantes.

: Un impressionnant orage de grêle est en train de s'abattre sur Saint-Etienne et sa région.

• Neuf départements du centre-est sont placés en vigilance orange aux orages. L'alerte de Météo France concerne l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, l'Ardèche, la Drôme, la Loire, la Haute-Loire et le Rhône.



: Les orages commenceront à se développer sur le Massif central dans la matinée. En début d'après-midi, ils gagneront l'Est, et les départements placés en vigilance orange, ils deviendront violents avec de fortes chutes de grêle, des rafales de vent de l'ordre de 80 km/h, pouvant les dépasser localement, et de fortes pluies (autour de 20 à 30 mm en une heure).

: Voici la carte des neuf départements placés en vigilance orange aux orages par Météo France.

: Voici les principales infos de ce samedi matin :



• Neuf départements du centre-est sont placés en vigilance orange aux orages. L'alerte de Météo France concerne l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, l'Ardèche, la Drôme, la Loire, la Haute-Loire et le Rhône.



