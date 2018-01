DIRECT. Crues : la Seine a atteint son pic à Paris et amorce une lente décrue

Ce qu'il faut savoir

La Seine a atteint à Paris son pic de crue, lundi 29 janvier, loin du record historique, et la décrue s'annonce lente avec pour les riverains des conséquences pendant plusieurs jours encore. La crue a culminé à 5,84 m, soit moins qu'en juin 2016 (6,10 m), selon l'organisme de surveillance Vigicrues.

Le pire est donc évité, descente attendue mardi. "C'est une crue très lente, donc on ne peut pas parler de pic. On préfère dire que le plateau a atteint son maximum. Il va perdurer toute la journée de lundi avant d'amorcer une descente mardi", a indiqué à l'AFP une porte-parole de l'organisme de surveillance Vigicrues, Rachel Puechberty. Le pire est donc évité cette fois-ci, à savoir le scénario catastrophe d'une crue historique comme celle de 1910, où la Seine avait atteint 8,62 m. Mais les interrogations demeurent sur les dégâts potentiels pour la région parisienne.

Le tronçon parisien fermé jusqu'au 5 février. Côté transports, sept gares parisiennes du RER C, en bordure de Seine, resteront fermées au moins jusqu'au 5 février. Par ailleurs, 1 500 personnes ont dû quitter leur logement en Ile-de-France, a indiqué dimanche la préfecture de police. Et 1 500 foyers restaient aussi privés d'électricité dimanche soir, "essentiellement dans l'est" de la région parisienne, selon Enedis, le gestionnaire du réseau.

Onze départements maintenus en alerte orange. II s'agit de l'Aube, de l'Eure, de la Marne, de la Saône-et-Loire, de Paris, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.