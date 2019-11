Coupures de courant, voies de circulation interdites, inondations locales... La tempête Amélie fait quelques dégâts

Vents violents, orages ou inondations... La tempête Amélie s'est abattue sur le centre et le sud de la France.

La tempête Amélie touche dimanche 3 novembre les régions du centre-ouest et sud-ouest. Quinze départements sont toujours placés en vigilance orange par Météo France aux vents violents (l'Allier, le Cantal, la Dordogne, le Puy-de-Dôme, la Haute-Vienne, la Creuse, la Corrèze, La Vendée, la Charente-Maritime, la Gironde, la Charente, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Deux-Sèvres et la Vienne), deux sont en vigilance orange aux orages et pluie-inondation (les Alpes-Maritimes et la Corse-du-Sud).

Des rafales de vents à 163 km/h ont été relevées au Cap Ferret, en Gironde, dans la nuit de samedi à dimanche, 146 km/h à Belle-Ile-en-Mer, la plus forte rafale relevée sur place pour un mois de novembre depuis 1996, 140 km/h à Messanges, dans les Landes, 120 km/h sur l'ile de Groix et sur l'île d'Yeu.

Des premiers dégâts en Charente et Charente-Maritime

Quelques dégâts ont été signalés dimanche matin en Charente et Charente-Maritime, où 7 500 foyers ont été privés d'électricité. Le port de la Rochelle a également subi quelques dégâts. En Vendée, au total 70 interventions ont été effectuées par les pompiers, pour des branches tombées sur les voies notamment.

L'accès au pont de l'île d'Oléron est interdit aux vélos et aux camions, les liaisons maritimes vers île d'Aix sont suspendues jusqu'à 18h dimanche soir.

La circulation des trains perturbée en Gironde

À 7 heures dimanche matin, aucun dégât n'avait été recensé sur les voies mais en prévention, la majorité des TER de Nouvelle-Aquitaine sont reportés ou annulés jusqu'au moins en milieu de matinée. Des bus de substitution ont été mis en place sur certaines lignes. Les quelques TER qui circulent le font à vitesse réduite indique la SNCF.

Du côté des TGV, des retards sont à prévoir notamment au départ de la gare de Bordeaux. Certains parcours ont été modifiés. La SNCF indique que des trains de reconnaissance vont circuler dans la matinée sur les différentes lignes de Nouvelle-Aquitaine pour détecter s'il y a des dégâts sur les voies.

Le sud-est également touché

De fortes pluies touchent également le sud-est du pays, prolongement de la tempête Amélie. Une quarantaine de personnes ont été mises en sécurité à Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône, prises au piège par la montée des eaux dans leur véhicule ou à domicile. Une quarantaine de gens du voyages a également été évacuée. Il est tombé l’équivalent d’un mois de pluie en 1 heure à Marseille (42 mm) et plus de 50 mm de pluie en 30 minutes dans la région de Nice, ce qui a occasionné des inondations locales.

L'autoroute A8 est coupée dimanche matin entre Nice-centre et Nice-nord à cause de coulée de boue, provoqué les fortes pluies.

À noter, dans certaines communes des Bouches-du-Rhône, les pompiers signalent des inondations où l'eau est montée jusqu'à un mètre par endroits.