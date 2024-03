Catastrophes climatiques : les assurances augmentent leurs tarifs

Les événements naturels extrêmes, comme les inondations dans le Nord et le Pas-de-Calais, représentent un coût de 6,5 milliards d'euros pour les assureurs en 2023. Conséquence, ces derniers ont augmenté leurs tarifs de 6% en moyenne cette année.

Les inondations dans le Nord et le Pas-de-Calais, les tempêtes Ciaran et Domingos, ou encore le séisme qui a secoué l'ouest de la France en juin 2023. Les évènements naturels extrêmes ont été fréquents et intenses l'an dernier, se chiffrant à un coût de 6,5 milliards d'euros pour les assureurs. L'aggravation des risques climatiques va-t-elle se répercuter sur le montant des cotisations ? À Blendecques (Pas-de-Calais), la maison de Dominique Mahieu a été inondée trois fois en l'espace de deux mois. L'assurance va prendre en charge "150 000 euros" des travaux au total.

Mieux anticiper les événements climatiques

Face à la multiplication des sinistres, les assurances augmentent toutefois leurs tarifs : + 6% en moyenne cette année, par rapport à 2023. La hausse pourrait au mieux ralentir, si les événements climatiques étaient mieux anticipés. "Plus on prend de mesures de prévention, plus cette prévention est efficace et plus on pourra maîtriser l'augmentation des dommages, et il y aura moins d'impact sur les tarifs", explique Florence Lustman, présidente de France Assureurs.

