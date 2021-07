Belgique : la solidarité s’organise après la désolation des inondations

Pepinster, à l’Est de Liège, est l'une des 120 communes les plus touchées de Belgique. Elle est totalement ravagée. Depuis deux jours, un groupe d’amis arpente ce village dévasté par la crue pour proposer son aide. Ils vont de porte en porte. Ici, il faut encore nettoyer des centaines de maisons. Une chaîne humaine se met immédiatement en place pour vider une cave sous l’eau. "Je me dis que j’aurai pu être à la place des gens sinistrés. Ça me semble naturel de donner un coup de main", explique l’un d’entre eux.

"Cela fait quatre jours que je ne dors pas"

Partout dans les villes sinistrées, des groupes de volontaires armés de brouettes et de pelles sont venus de tout le pays, touchés par le sort des habitants. Un jeune pompier volontaire a lancé l’idée, choqué par le chaos qui règne. "Je ne voyais personne se mobilisait. Il fallait prendre soi-même uns décision. Cela fait quatre jours que je ne dors pas", confie-t-il. La tâche est immense. Certains quartiers n’ont ni eau, ni électricité. Dans toute la Belgique, l’élan de solidarité est tel que certaines associations se disent submergées par les dons.