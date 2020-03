Météo France place cinq départements en vigilance orange pour des risques de crues et d'inondations

Le Calvados, l'Eure-et-Loir et le Tarn-et-Garonne ont été ajoutés à la Vendée et aux Deux-Sèvres, déjà en vigilance respectivement depuis jeudi et vendredi matin.

Cinq départements sont placés en vigilance orange crues et inondations par Météo France, vendredi 6 mars. (MAXPPP)