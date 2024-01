Inondations : le Nord et le Pas-de-Calais restent en vigilance orange pour "crues"

Les départements du Nord et du Pas-de-Calais restent placés en vigilance orange pour "crues", dimanche 7 janvier, selon le dernier bulletin de vigilance de Météo-France. Samedi après-midi, l'alerte orange avait été levée pour les départements des Ardennes et de la Meuse. Vigicrues maintient en vigilance orange les cours d'eau de la Lys plaine (dans le Nord et le Pas-de-Calais), ainsi que la Canche (dans le Pas-de-Calais), d'après son bulletin de vigilance dimanche matin.

"Depuis une dizaine de jours, plusieurs perturbations ont touché la moitié nord du pays et tout particulièrement les régions Hauts-de-France, Grand Est, Bretagne, Normandie et Pays de la Loire", rappelle Vigicrues. "Compte tenu de l'état de saturation des sols sur une grande majorité du pays, de nombreux cours d'eau ont réagi aux précipitations des derniers jours. Les décrues sont bien amorcées sur les parties amont de ces cours d'eau, tandis que les ondes de crues formées se propagent plus en aval."

L'alerte orange levée pour l'Aa

Concernant le tronçon Lys plaine, "la décrue s'amorce dans le secteur de Saint-Venant et devrait se confirmer ensuite sur l'ensemble du tronçon en cours de journée" dimanche, détaille Vigicrues. Au niveau de la Canche, "les niveaux sont élevés et une décrue lente est en cours". L'Aa passe en vigilance jaune, car "la décrue est bien amorcée avec des débordements désormais plus localisés, y compris en aval".

Ces derniers jours, le département du Pas-de-Calais a subi un deuxième épisode d'inondations en moins de deux mois, qui a durement éprouvé les habitants et battu de nouveaux records. Onze écoles, un collège et un lycée touchés par les inondations resteront fermés lundi, a précisé la préfecture. Des élèves pourront être accueillis dans d'autres établissements, d'autres auront un enseignement en distanciel.