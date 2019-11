Italie : les images impressionnantes de Venise, inondée après une marée haute historique

Dans la nuit du 12 au 13 novembre, les sirènes n’ont cessé de retentir à Venise (Italie). La cité des Doges a été touchée par une marée haute historique, une "acqua alta". L’eau a atteint les 1,87 m au-dessus de la normale. Cela faisait plus de cinquante ans que l’eau n’était pas autant montée. Principale victime : la place Saint-Marc, fermée comme tout le centre de la ville aux touristes.

Deux personnes ont trouvé la mort

Seuls les riverains et commerçants ont accès aux zones inondées. Pour l’heure, toute opération de pompage est impossible. La crypte est noyée, et dans la nef centrale, les dégâts sont très nombreux. Sur une île voisine, deux personnes ont trouvé la mort, dont l’une par électrocution. Plusieurs bateaux ont été projetés sur les quais et les pompiers sont à la recherche d’autres personnes éventuellement en difficulté. La zone inondée couvre 80% de Venise.

