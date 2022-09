Porto Rico : l'ouragan Fiona a fait des dégâts "considérables" dans plusieurs régions

L'ouragan Fiona a privé d'électricité l'île américaine de Porto Rico, dimanche 18 septembre, déversant des pluies torrentielles et causant des dégâts "considérables", selon le gouverneur. Le cyclone a notamment provoqué des glissements de terrain, fait tomber des arbres et des lignes électriques, rendu des routes impraticables, et entrainé l'effondrement d'un pont dans une région montagneuse, a précisé Pedro Pierluisi. Joe Biden a déclaré l'état d'urgence pour l'île, autorisant l'Agence fédérale de gestion des urgences à lui fournir une assistance.

L'ouragan s'est abattu à 15h20 locales sur la côte sud-ouest de Porto Rico, charriant des vents soufflant jusqu'à 140 km/h. Il est désormais au large de l'île et devrait frapper la République Dominicaine lundi. Des pluies diluviennes étaient toutefois attendues à Porto Rico dans la nuit, faisant redouter des "crues soudaines catastrophiques et des inondations urbaines", a alerté le Centre national des ouragans (NHC).

La dépression, qui est passée dimanche du statut de tempête tropicale à celle d'ouragan de catégorie 1, devrait se renforcer et devenir "importante d'ici 48 heures" selon le NHC, avant de prendre la direction du nord vers l'océan Atlantique. Fiona a déjà fait un mort et causé d'importants dégâts lors de son passage en Guadeloupe, dans la nuit de vendredi à samedi. Emmanuel Macron a annoncé la mobilisation du fonds de secours pour l'Outre-Mer pour venir en aide au département, et a demandé au ministre chargé des Outre-mer, Jean-François Carenco, de se rendre sur place.