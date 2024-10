Ouragans aux États-Unis : Comment les catastrophes naturelles deviennent un argument de campagne électorale et un outil de fausses informations ?

Des villes entières dévastées après le passage des ouragans Hélène et Milton. En pleine campagne présidentielle, Donald Trump n’hésite pas à utiliser ces catastrophes pour répandre de nombreuses fausses nouvelles.

L’une des allégations de l'ancien président concerne l’Agence fédérale de gestion des situations d’urgence (FEMA) : “Kamala a dépensé tout l’argent de la FEMA, des milliards de dollars pour loger des migrants illégaux dont beaucoup ne devraient pas être dans notre pays”, affirme Donald Trump lors d’un meeting. L’ex-président fait sans doute allusion à ce programme d’aide pour l’hébergement des migrants administré par la FEMA mais financé par le Congrès américain à hauteur de 650 millions de dollars. Le budget ne vient donc pas du fonds de secours de l’agence. Mais la rumeur s’est répandue et plusieurs employés de la FEMA, menacés sur le terrain, ont dû interrompre leur activité d’aide aux sinistrés.

Est-il possible de contrôler un ouragan ?

Ce n’est pas la seule fausse information sur les ouragans utilisée comme argument électoral. Le désinformateur pro-Trump, Alex Jones, prétend que ces phénomènes ne seraient pas naturels : “L’administration Biden-Harris contrôle ces ouragans”, affirme-t-il. Une fausse information qui est également relayée par une élue républicaine. Une croyance tellement répandue que plusieurs météorologues américains ont été menacés et accusés d'être à l’origine des ouragans : “Je n’ai jamais reçu autant de commentaires et je n’ai jamais reçu autant de méchanceté dans ces messages. Les gens ne se rendent pas compte de l’ampleur de ce qu’ils affirment. Nous ne pourrions jamais contrôler un ouragan”, explique un météorologue.



Ce qui est vrai, c’est que grâce à la géo-ingénierie, des scientifiques ont pu, à petite échelle, faire tomber plus de pluie en cas de sécheresse. On est donc loin d’un ouragan, bien trop puissant pour être contrôlé.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.