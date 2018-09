VIDEO. Ouragan Irma : des promesses tenues ?

L'île Saint-Martin est en pleine convalescence un an après le passage de l'ouragan Irma. Les rues ont été en partie nettoyées et vue de haut le contraste semble saisissant. Les plages également ont retrouvé un peu de leur éclat. Dans la décharge, des milliers de véhicules dorment, frappés de plein fouet par Irma. Alors qu'en est-il de la reconstruction que le président de la République voulait exemplaire ?

Un an après Irma, les habitants se battent toujours avec les assurances pour toucher des indemnités. Selon une habitante, aucune démarche n'a été facilitée. "Il ne faut pas faire croire aux gens qu'ils vont être rapidement indemnisés alors que ce n'est pas le cas", déclare-t-elle. En réalité, pour Irma, le montant réglé par les assurances reste loin des niveaux observés pour d'autres catastrophes naturelles. Selon les chiffres de la Fédération française de l'assurance, un an après, 67% des indemnités ont été versées pour Irma. On est loin des 80% pour les inondations de la Seine et de la Loire en 2016, ou encore des 84% pour les Alpes-Maritimes en 2015.

La collectivité demande 200 millions d'euros

Les assureurs ont envoyé plus de 300 experts sur place, mais les dossiers sont souvent complexes. Des lotissements sociaux, des bâtiments publics comme des collèges sont encore dévastés. "On fait du rafistolage", déclare Daniel Gibbs, le président de la collectivité de Saint-Martin. Au total ? la collectivité a demandé 200 millions d'euros, mais pour le représentant de l'État, pas question de signer des chèques sans savoir où doit aller précisément l'argent.

