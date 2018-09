États-Unis : l'ouragan Florence inonde et isole la Caroline du Nord

Fayetteville (Caroline du Nord) est sous les eaux après le passage de l'ouragan Florence. Une partie de cet État américain subit des inondations record. Les routes ont été parfois emportées par un torrent dévastateur. Dans les villes, faire le plein est devenu une épreuve. 15 000 habitants de Caroline du Nord ont dû quitter leur maison pour des abris municipaux.

"Peur de retourner chez nous"

Florence a continué sa route vers le nord. Pourtant, la plupart des sinistrés ne regagnent pas leur domicile. "On va avoir tous les débordements de cette pluie dans deux jours. On a vraiment peur de retourner chez nous et de se retrouver coincés", explique David Owens, évacué de Washington. Florence a déjà causé la mort de 23 personnes aux États-Unis, dont 17 en Caroline du Nord. De nombreuses communes sont isolées. L'armée a été envoyée en renfort.

Le JT

Les autres sujets du JT