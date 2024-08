Ouragan Debby aux Etats-Unis : au moins quatre morts en Floride, le sud-est du pays menacé par des inondations "catastrophiques"

La tempête tropicale Debby était devenue un ouragan lorsqu'elle a touché terre, lundi 5 août, en Floride. Bien qu'aussitôt rétrogradé, le phénomène violent a fait au moins quatre morts dans cet état du sud-est des Etats-Unis, avant de remonter en direction de la Georgie. Un adolescent de 13 ans a été tué par la chute d'un arbre, qui s'est abattu sur le mobile-home de sa famille à Fanning Springs, dans le nord-ouest de la Floride, ont expliqué les autorités locales. Deux autres personnes sont mortes en voiture dans le comté de Dixie, après que le conducteur a "perdu le contrôle en raison du mauvais temps et de la chaussée mouillée", selon la police locale. Enfin, un chauffeur de semi-remorque est mort près de Tampa, en tombant dans un canal.

Après s'être déplacée en Géorgie dans la soirée, la tempête devrait ensuite rejoindre le large puis s'approcher jeudi de la Caroline du Sud, selon le Centre américain des ouragans (NHC).

"Les effets de Debby ne font que commencer et vont se faire sentir toute la semaine sur une partie de la côte sud-est", a prévenu son directeur, Michael Brennan. Le cœur de la tempête "va traîner le long de la côte pendant deux ou trois jours", avec comme conséquence "un épisode de pluie extrême de longue durée pouvant entraîner des inondations catastrophiques" en Géorgie et Caroline du Sud, a-t-il ajouté.

Des niveaux de précipitations "historiques"

Selon le spécialiste des ouragans Michael Lowry, cité par l'AFP, le risque est désormais que Debby "ralentisse notablement d'ici mardi" en passant sur les terres et y "déverse toutes ses pluies" pendant la semaine. Cela amènerait par endroits jusqu'à 75 cm de précipitations, soit des niveaux "historiques" qui entraîneront des "inondations potentiellement catastrophiques".

Le président Joe Biden a décrété dimanche l'état d'urgence en Caroline du Sud, après l'avoir instauré en Floride la veille. Cette mesure permet de débloquer des fonds fédéraux pour aider les autorités locales. "Le président continue d'exhorter les habitants à rester vigilants et à tenir compte des avertissements des autorités locales", a fait savoir la Maison Blanche dans un communiqué. Le gouverneur de Géorgie a lui aussi déclaré l'état d'urgence dans son Etat.

La vice-présidente Kamala Harris, candidate à l'investiture du parti démocrate pour l'élection présidentielle, a reporté des événements qui devaient se tenir cette semaine en Caroline du Nord et en Géorgie en raison de la tempête, selon des médias locaux citant son équipe de campagne.

Début juillet, l'ouragan Béryl avait déjà frappé le sud des Etats-Unis et fait plusieurs morts. Selon les prévisions de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA), la saison des ouragans qui s'étend de début juin à fin novembre devrait être particulièrement agitée cette année en raison de la chaleur des océans. Les canicules marines, de plus en plus fréquentes en raison du réchauffement climatique causé par les activités humaines, alimentent en effet les tempêtes et les ouragans.

Depuis le XIXe siècle, la température moyenne de la Terre s'est réchauffée de 1,1°C. Les scientifiques ont établi avec certitude que cette hausse est due aux activités humaines, consommatrices d'énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz). Ce réchauffement, inédit par sa rapidité, menace l'avenir de nos sociétés et la biodiversité. Mais des solutions – énergies renouvelables, sobriété, diminution de la consommation de viande – existent. Découvrez nos réponses à vos questions sur la crise climatique.