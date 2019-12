Mayotte placée en alerte orange à l'approche du cyclone Belna

"L'alerte orange indique que la menace cyclonique se précise et qu'il peut y aioir danger pour Mayotte dans les 24 heures", précise la préfecture.

Mayotte se prépare à l'arrivée de Belna. L'île française de l'océan Indien a été placée en alerte orange samedi 7 décembre à l'approche du cyclone Belna, qui pourrait frapper l'île dans la nuit de dimanche à lundi, a annoncé le préfet dans un communiqué.

Le cyclone #Belna est désormais placé en #AlerteOrange à #Mayotte.

Préparez vos derniers achats pour constituer votre réserve d'eau, de nourriture & votre kit d'urgence.

Tenez-vous informés de l'évolution et soyez TRES prudents.

➕ d'infos https://t.co/rsnHiTjq0q

⬇️ pic.twitter.com/yZuFn0nzo5 — Préfet de Mayotte (@Prefet976) December 7, 2019

"L'alerte orange indique que la menace cyclonique se précise et qu'il peut y aioir danger pour Mayotte dans les 24 heures", précise le communiqué appelant la population aux précautions d'usage et à "constituer des réserves d'eau et de nourriture." Ce que plusieurs collectivités ont fait, rapportent nos confrères de Mayotte La 1ère.

Selon les prévisions, Belna passera au plus près du 101e département français dans la nuit de dimanche à lundi, non loin de l'archipel des Comores, durement frappé en avril par le cyclone Kenneth. "Il peut aussi bien passer à l'ouest qu'à l'est, ou (directement) sur Mayotte", indiquait Météo-France vendredi. "Les conséquences ne seront pas les mêmes. À 100 km à l'est ou à l'ouest, nous aurons des pluies, mais si l'oeil du cyclone passe sur Mayotte, on peut s'attendre à de graves conséquences".