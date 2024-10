L'ouragan Milton, rétrogradé en catégorie 4, menace toujours la Floride

Plus faible mais toujours menaçant. L'ouragan Milton a été rétrogradé en catégorie 4 (sur une échelle qui en compte 5), mardi 8 octobre, mais il demeure "extrêmement dangereux", a annoncé le Centre national des ouragans américain (NHC). "Milton devrait rester un ouragan extrêmement dangereux jusqu'à ce qu'il touche terre en Floride", a déclaré le NHC dans un bulletin, précisant que le phénomène était accompagné de vents soutenus soufflant à environ 250 km/h.

Milton devrait toucher terre dans cet Etat américain du Sud-Est, le troisième le plus peuplé des Etats-Unis, dans la nuit de mercredi à jeudi, après avoir longé lundi et mardi la côte nord de la péninsule mexicaine du Yucatan, où il pourrait provoquer des "vagues destructrices".

Face à la menace représentée par Milton, le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a étendu à 67 localités l'état d'urgence. Ce nouvel ouragan suscite beaucoup d'inquiétude en Floride et dans le reste du sud-est américain, dont une large partie est sinistrée depuis le passage dévastateur de l'ouragan Hélène, qui a causé au moins 230 morts dans le sud-est du pays.

En réchauffant les eaux des mers et des océans, le changement climatique rend plus probable l'intensification rapide des tempêtes et augmente le risque d'ouragans plus puissants, selon les scientifiques. Les températures de l'Atlantique nord évoluent sans discontinuer depuis plus d'un an à des niveaux de chaleur record, très nettement au-dessus des annales, selon des données publiques de l'observatoire météorologique américain (NOAA).