L'ouragan Béryl, de catégorie 4 et "extrêmement dangereux", avance vers les Caraïbes

L'ouragan Béryl s'est encore renforcé, dimanche 30 juin, et avance vers les Caraïbes avec des vents "extrêmement dangereux" dépassant 200 km/h, porteurs de risques "potentiellement mortels" pour des îles des Antilles. Le Centre national des ouragans (NHC) de Miami a prévenu qu'il évoluait dimanche soir à environ 400 kilomètres au sud-est de la Barbade, avec des vents soufflant alors à au moins 209 km/h. Il devrait rester un "ouragan de catégorie 4" lorsqu'il atteindra les côtes de plusieurs îles caribéennes, dans la journée de lundi.

Une vigilance ouragan est en vigueur pour les îles de la Barbade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Grenade. "Tous les préparatifs doivent être menés à bien dès aujourd'hui", a ajouté le NHC en invitant les habitants à écouter les autorités locales et les responsables des services d'urgence. L'état d'urgence a aussi été déclaré sur l'île de Tobago, deuxième île et attraction touristique de l'archipel de Trinité-et-Tobago. La Martinique, la Dominique et l'île de Tobago sont passées samedi en veille de tempête tropicale.

Un phénomène climatique de cette échelle est extrêmement rare si tôt dans la saison des ouragans, qui s'étend de début juin à fin novembre dans cette zone. L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) avait déjà prévu fin mai une saison extraordinaire, prévoyant la possibilité de quatre à sept ouragans de catégorie 3 ou plus.