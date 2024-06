L'ouragan Béryl, premier de la saison aux Antilles, atteint la catégorie 3, synonyme de "très dangereux"

Un tel phénomène si tôt dans la saison est très rare selon des experts, le changement climatique rendant les phénomènes météorologiques extrêmes, comme les ouragans, plus fréquents et dévastateurs.

L'ouragan Béryl, le premier de la saison, se renforce. A l'approche des Antilles, il a atteint samedi 30 juin la catégorie 3, a annoncé le Centre national des ouragans (NHC) de Miami (Floride, Etats-Unis), ce qui correspond à un événement "très dangereux". L'organisme, qui fait référence sur le bassin Atlantique, met en garde contre "des vents potentiellement mortels" pouvant atteindre les 180 km/h et alerte sur des ondes de tempêtes attendues lundi matin sur les îles du Vent. Le NHC prévoit que l'ouragan Béryl pourrait passer en catégorie 4, devant "extrêmement dangereux".

Hurricane #Beryl continues to quickly strengthen this Sunday morning. The storm is now a very dangerous category 3 hurricane with maximum sustained winds of 115 mph. Life-threatening winds and storm surge are expected in portions of the Windward Islands by early Monday. Latest at… pic.twitter.com/ELcAT3zaqd — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 30, 2024

Météo-France prévoit le passage du phénomène "sur les Petites Antilles, entre Tobago pour l'île la plus au sud et le sud de la Martinique pour l'île la plus au nord" entre lundi et mardi.

Dès vendredi, le préfet de la Martinique a mis en veille le centre opérationnel départemental de l'île. "Il est d'ores et déjà fort probable que l'état de la mer soit fortement agité dès la soirée de dimanche, et singulièrement pendant la journée de lundi", ont pour leur part anticipé les services de l'Etat français dans le territoire français, le plus menacé par la trajectoire probable de la tempête. Des vagues de 5 mètres sont ainsi attendues dans le canal de Sainte-Lucie, au sud de l'île française.

Un phénomène rare si tôt dans la saison

Samedi soir, les autorités météorologiques américaine et française avaient prédit que Béryl devrait se renforcer au niveau d'un "ouragan majeur avant d'atteindre les îles du Vent", ou Petites Antilles, entre dimanche soir et lundi. Une vigilance ouragan est en vigueur pour les îles de la Barbade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Grenade. Samedi, la Martinique, la Dominique et l'île Tobago étaient passées en veille de tempête tropicale.

La saison cyclonique 2024 est annoncée par Météo-France comme "une des années les plus intenses" en la matière. L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) a aussi prévu fin mai une saison extraordinaire, prévoyant la possibilité de quatre à sept ouragans de catégorie 3 ou plus. Ces prévisions sont notamment liées au développement attendu prochainement du phénomène météorologique La Niña, ainsi qu'aux températures très élevées de l'océan Atlantique, a indiqué NOAA.

Béryl est le deuxième phénomène tropical nommé depuis début juin sur le bassin Atlantique, et il s'agit maintenant du premier ouragan. Un tel phénomène si tôt dans la saison est très rare. Le changement climatique causé par les activités humaines rend les phénomènes météorologiques extrêmes, comme les ouragans, plus fréquents et dévastateurs.

