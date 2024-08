États-Unis : l’ouragan Debby s’abat sur la Floride

D’abord catégorisé en tempête, l’ouragan Debby gagne en ampleur sur les côtes de la Floride lundi 5 août.

Des rues submergées et des rafales à 130 km/h. L’ouragan Debby balaie la côte ouest de la Floride. Plus de 200 000 foyers sont déjà privés d’électricité, l’état d’urgence a été décrété. En Géorgie, l'État voisin, les habitants se préparent à l’arrivée de l’ouragan en préparant des sacs de sable afin de faire face aux potentielles inondations. Il y a quelques jours, Debby n’était qu’une tempête, elle s’est renforcée très vite car tous les ingrédients étaient réunis.Un océan à plus de 26 degrés sur au moins 50 mètres de profondeur, ce qui engendre de l’évaporation, de gros nuages et des fortes pluies. Si les vents soufflent dans la bonne direction, un ouragan finit par se créer.

Des ouragans de plus en plus fréquents

Il y a plus d’un mois, l’ouragan Beryl causait plusieurs dizaines de morts dans les Caraïbes, la Louisiane et le Texas. La saison s’annonce intense avec une année plus chargée en cyclones que la normale. Un institut américain prévoyait en mai dernier 17 à 25 tempêtes avec 8 à 13 d'entre elles qui se transformeront en ouragans.