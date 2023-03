Météo : avec 10 000 km en 36 jours, retour sur le parcours de Freddy, le cyclone tropical qui bat des records

Le phénomène météo, imprévisible et dévastateur, frappé deux fois l'Afrique australe en trois semaines. Il est en passe d'être classé le cyclone le plus long de l'histoire par les météorologues.

Imprévisible, imperturbable et meurtrier : le cyclone Freddy poursuit sa route depuis 36 jours, dévastant au passage maisons et villages. Depuis le 6 février, où il est né au large de l'Australie au creux de la mousson, le bilan de ses victimes ne cesse de s'alourdir et mercredi 15 mars, on dénombrait au Mozambique et au Malawi, ses dernières étapes, au moins 200 victimes. Parmi elles, nombreuses sont celles qui ont péri dans les glissements de terrain et les inondations causées par le cyclone.

Le phénomène météorologique hors norme a débuté sa course le 6 février dernier entre l’Indonésie et l’Australie. Il n'est encore qu'une tempête tropicale et rien ne préfigure alors qu'il deviendra le cyclone le plus long jamais enregistré dans l'histoire des données météorologiques connues, battant un précédent record de 31 jours enregistré dans l'océan Pacifique : le cyclone tropical John, en 1994.

Freddy, lancé entre l'Australie et la pointe de Bali, prend de l'ampleur et traverse l’océan Indien d'Est en Ouest. Il manque de s'abattre sur l'île Maurice, mais passe finalement à environ 120 km au nord de l'île, le 20 février. Des rafales pouvant atteindre 280 km/h sont enregistrées.

Les Mauriciens soufflent et c'est au tour des Réunionais d'être visités par le dangereux cyclone. Dans la nuit du 20 au 21 février, il passe à 190 km au nord de l'île et ne cause finalement que des dégâts matériels, avant de reprendre sa course.

Il touche Madagascar le 21 février, dans la région de Mananjary, et y fait ses premières victimes : sept morts.

Affaibli par son passage sur les terres, Freddy prend la forme d'une tempête tropicale modérée (vents à 65 km/h avec des rafales à 90 km/h) et il aborde les côtes africaines et le sud du Mozambique le 24 février. C'est alors qu'il amorce une boucle, une trajectoire très rare. Freddy reprend des forces en traversant le canal du Mozambique en sens inverse et revient frapper le sud de Madagascar, le 6 mars. Après ce deuxième passage, le bilan est de huit morts.

Le cyclone poursuit sa boucle, remet le cap au nord-ouest et s'approche à nouveau des côtes de l'Afrique australe, encore plus violent, pour toucher le Mozambique le 11 mars avec des vents moyens à 150 km/h, puis s'abattre sur son voisin, le Malawi, dans la nuit du 12 au 13 mars, avec des vents moins puissants mais charriant des pluies torrentielles. Freddy provoque inondations et glissements de terrain et le bilan est très lourd : il dépasse les 200 morts.

D'après les dernières prévisions, mercredi 15 mars, Freddy devrait se dissiper sur les terres, mais les pluies risquent de continuer pendant encore plusieurs jours.

La durée et l'intensité du cyclone sont inédites

Freddy a ainsi parcouru plus de 10 000 km d'est en ouest dans l'océan Indien. Le phénomène est inédit à plusieurs égards. Il est d'abord rarissimement long : pour qu'un tel événement météorologique extrême dure aussi longtemps, il faut un alignement de paramètres rarissimes sur une période longue. Parmi eux : des vents d'une identique puissance au niveau de l'eau et au-dessus du cyclone, ainsi que des températures chaudes et stable. C'est le cas pour Freddy, qui n'a par ailleurs pas pu profiter d'un environnement favorable pour s'échapper vers des latitudes plus au sud, pour se "dissoudre" dans des systèmes non-tropicaux. Alors il stagne, se rechargeant en intensité et en humidité au-dessus des mers chaudes, et fait des boucles.

Outre sa durée exceptionnelle, Freddy est un cyclone particulièrement violent. Avec, au 13 mars, un score de 84,7 sur l'index ACE (Accumulated Cyclone Energy : l’énergie cumulative des cyclones tropicaux est la quantité d'énergie globale d'un cyclone estimée à partir de la vitesse maximale des vents pour chaque période de six heures), il explose en pleine course le record mondial de 82 détenu depuis 2006 par l'ouragan Ioke dans l'océan Pacifique.

Pour être considérée comme un cyclone ou un ouragan (le nom donné à un cyclone en mer des Antilles, dans le golfe du Mexique, l'Atlantique Nord et le centre et l'est du Pacifique Nord), une tempête doit atteindre des vitesses de vent supérieures à 119 km/h. Avec des vents soutenus pendant une minute de 270 km/h, Freddy culmine depuis le 19 février à l'échelle du Centre météorologique régional spécialisé cyclones de La Réunion, qui l'a classé "cyclone tropical très intense".