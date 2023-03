Cyclone Freddy : le phénomène hors norme a touché le Malawi

Après l’Île Maurice, La Réunion, Madagascar et le Mozambique, c’est le Malawi qui a subi le passage du cyclone Freddy.

Son passage a meurtri le Malawi. Des maisons qui s’effondrent, des torrents de boue et des glissements de terrain spectaculaires. En trois jours, le cyclone Freddy a ravagé le sud du pays. 190 morts et des dizaines de disparus ont été recensés. "Vous voyez, cette zone était remplie de maisons. […] Les gens ont disparu, les maisons aussi", déplore un homme.

Des rafales à plus de 300 km/h

Freddy traverse la planète depuis 36 jours. C’est un record, jamais un cyclone n’avait duré aussi longtemps. Le phénomène hors norme a débuté sa course le 6 février dernier entre l’Indonésie et l’Australie. Depuis, il n’a cessé de s’intensifier. L’Île Mauricie, La Réunion et Madagascar ont été ces premières victimes. Des rafales à plus de 300 km/h ont été enregistrées, accompagnées de pluies torrentielles. Freddy s’est ensuite abattu sur le Mozambique le 26 février.