VIDEO : Seillans : une ville privée d’eau depuis près d’un an

“À Seillans, vous savez, nous avons des problèmes d’eau. C’est la sécheresse qui sévit très, très durement. Il ne pleut pas. Et il ne pleut pas depuis un an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente !”

“Il y a eu quelques petites pluies, mais très insuffisantes”

Depuis près d'un an, la ville de Seillans est touchée par une pénurie d’eau due à la sécheresse. Alors en attendant qu’il pleuve, le maire de la ville, René Ugo, a trouvé une solution: des camions-citernes.“Depuis le mois d’avril, du fait que le forage n’était plus exploitable, nous avons trouvé la solution de transporter de l’eau avec des camions-citernes.”

Six fois par jour, ces livraisons réapprovisionnent les habitants de la ville, qui sont obligés de se restreindre dans leur vie quotidienne. “Je suis saisonnière, comme tout le monde ici. Si on s’attaque à mon gagne-pain, ça devient très compliqué. Moi, je veux bien tirer la chasse tous les trois pipis et encore, j’ai baissé, j’ai mis une brique dans mon flotteur. Vraiment je fais attention à tout, tout, tout ! Par contre… Je suis obligée de travailler”, témoigne une habitante de la ville.