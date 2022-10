Après un tableau de Van Gogh, une statue de cire. Des militants écologistes du groupe Just Stop Oil (Arrêtez le pétrole) ont entarté lundi 24 octobre l'effigie de cire du roi Charles III au musée Madame Tussauds, à Londres.

BREAKING: JUST STOP OIL CAKES THE KING



Two supporters of Just Stop Oil have covered a Madame Tussauds waxwork model of King Charles III with chocolate cake, demanding that the Government halts all new oil and gas licences and consents.#FreeLouis #FreeJosh #A22Network pic.twitter.com/p0DJ8v3XVB