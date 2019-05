VIDEO. "On est face à la plus grande tragédie qu'ait jamais vécue l’humanité" : le cri d’alarme de Fred Vargas face à l’inaction climatique

Son livre, L'humanité en péril, est sorti. A cette occasion, l'auteure Fred Vargas était l'invitée de "La Grande Librairie", mercredi 1er mai sur France 5. Elle a souhaité pousser un cri d'alarme fort face à l'inaction climatique. "On est face à la plus grande tragédie qu'ait jamais vécu l’humanité et les politiques sont absents, impotents. Et au lieu d’aller dans le bon sens, on va dans le mauvais sens", a-t-elle lancé.

Evoquant une hausse de la température de deux degrés, elle a déclaré : Cela "impactera la moitié du globe et mettra en péril vital, les trois quarts de l’humanité. En péril de mort." L'écrivaine a particulièrement critiqué les gouvernements : "Ils ont décidé qu'on irait jusqu'à deux degrés : donc des pertes de récoltes, des famines, et l’Europe ne sera absolument pas épargnée."

La démission de Nicolas Hulot, point de départ

Connue pour ses romans policiers, elle a expliqué avoir décidé de traiter du réchauffement climatique après la démission de l'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot. "L'élément déclencheur a été la démission de Nicolas Hulot, paralysé par le gouvernement, gouvernement lui-même au service des grands lobbies et des multinationales. C'est ça qui nous a mené à la catastrophe", expliquait-elle plus tôt.