VIDEO. Energie éolienne : "Les bons jours, 100% de l’électricité en Ecosse est générée par le vent"

Le port d’Aberdeen, sur la côte de la mer du Nord au nord-est de l’Ecosse, a longtemps été surnommé la "capitale européenne du pétrole"… mais les temps ont changé. Les réserves au large s’amenuisent, le changement climatique menace la planète, l’heure est au renouvelable. Le physicien hollandais Erik Dalhuijsen est un ancien ingénieur dans l'industrie pétrolière arrivé il y a trente dans le pays pour ses forages d'or noir. Il a depuis changé de cap pour conseiller aujourd'hui des investisseurs dans l’éolien en mer.

Ce jour-là, il embarque sur un bateau pour rejoindre une ferme éolienne composée de onze turbines installées il y a six ans par des investisseurs suédois à trois kilomètres de la côte : "Quand ces éoliennes ont été installées, elles étaient les plus grandes du monde. Les gens peuvent les voir depuis la côte. C’est une façon de montrer que les choses ont changé. Et je pense que c’est très bien", explique-t-il au magazine "Nous, les Européens" (replay).

"On a la solution, ici, autour de nous. Faisons-le !"

Ces éoliennes très impressionnantes font 191 mètres de haut : "Les bons jours, 100% de l’électricité en Ecosse est générée par le vent. Ici, ces éoliennes alimentent 50 000 foyers", précise l’ingénieur qui participe sans état d’âme à la transition énergétique du pays dont 97% de l’électricité produite est de l’énergie renouvelable.

"Je ne me sens pas coupable. Je faisais seulement mon travail, de mon mieux. Le problème c’est que l’industrie pétrolière est toujours là. On doit s’en débarrasser. On a la solution, ici, autour de nous. Faisons-le !" affirme Erik Dalhuijsen. Il a décidé de rester en Ecosse où ses compétences de physicien dans l’industrie pétrolière sont utiles au renouvelable car elles sont parfaitement transférables.

