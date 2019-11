VIDEO. Avec des photos avant/après, il montre le déclin massif des glaciers

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Pour illustrer le rapide déclin des glaciers, un scientifique a voulu juxtaposer des photos aériennes du 20ème siècle avec des photos actuelles. "Quand nous regardons ces glaciers depuis le même point de vue sur une décennie ou même un siècle, ce qui est particulièrement marquant, c'est que la surface des glaciers s'est réduite, mais aussi leur épaisseur. Donc nous voyons une grosse différence de volume", explique Kieran Baxter, chercheur à l'université de Dundee.

Le but de nos images est de créer une représentation qui donne une impression plus tangible des conséquences qu'a le changement climatique sur des paysages que nous pouvons visiter ou avec lesquels nous pouvons avoir un rapport direct. Kieran Baxter à Brut.

Parmi les photos les plus révélatrices : celle de la Mer de Glace, du côté français du Mont-Blanc. La fonte de ce glacier s'est accélérée depuis les années 1990 et en 30 ans, il a reculé de plus de 750 mètres. En Islande, ce déclin est tout aussi frappant : en 30 ans, la calotte glaciaire de Vatnajökull s'est abaissée de 20 mètres en moyenne. À certains endroits, les glaciers qui la composent ont perdu jusqu'à 150 mètres d'épaisseur.

Dans le monde, chaque année, les glaciers perdent 335 milliards de tonnes de glace, soit l'équivalent de 3 fois la glace stockée dans les Alpes. Au rythme actuel d'émissions de gaz à effet de serre, des régions comme l'Europe centrale pourraient perdre 80 % de leur masse glaciaire d'ici 2100.