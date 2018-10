VIDEO. Alimentation, transport, internet… Un climatologue vous donne trois moyens de réduire votre empreinte carbone

"Au rythme actuel, nous allons atteindre les 1,5 °C de réchauffement entre 2030 et 2052." Lundi 8 octobre, des dizaines de climatologues ont rendu leur dernier rapport sur le réchauffement climatique. Et le constat est alarmant. Face à cela, beaucoup se sentent impuissants. Il existe pourtant des moyens d'agir efficacement, selon l'un des coauteurs du texte, Roland Séférian, climatologue à Météo France. Voici ses trois conseils pour réduire votre empreinte carbone.

"Ce sont des choses qui sont très simples à mettre en œuvre, qui demandent de la rigueur et de la sobriété", explique le climatologue. Vous pouvez, par exemple, supprimer vos comptes web inactifs afin de libérer de la place (et de l'énergie) sur les serveurs informatiques. Vous pouvez aussi changer vos modes de transport. "Ne pas hésiter à se déplacer à vélo par exemple, si on le peut. Le fait de se déplacer à vélo, c'est à 'émission nulle'", rappelle le chercheur.

Enfin, dernière mesure à mettre en place : changer ses habitudes alimentaires et surveiller ce que l'on met dans son chariot. "Le fait de favoriser les circuits courts ou de faire attention lorsqu'on achète des fruits et légumes venant de la grande industrie ou produits à l'étranger, pour lesquels le fait de les importer sur notre territoire national va être émetteur de CO2", explique Roland Séférian. A vous de jouer !