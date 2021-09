C'était il y a plus de 200 ans. Cette année là, une éruption volcanique plus puissante que Hiroshima et Nagasaki combinées privait le monde des rayons du soleil. 1816 : l'année sans été.

Partout dans le monde, un énorme nuage cache le soleil, du gel et de la neige apparaissent en plein mois de juillet aux États-Unis. C'est ce qu'il s'est passé en 1816, "l'année sans été". À l'origine de ce dérèglement climatique : l'éruption du Tambora, en Indonésie. "C'est ce qu'on appelle un stratovolcan. Donc, c'est un volcan qui envoie directement du dioxyde de soufre et des cendres très haut dans l'atmosphère, donc entre 20 et 50 km dans la couche qu'on appelle la stratosphère", explique Cathy Clerbaux, physicienne de l'atmosphère et du climat au CNRS. Aux alentours du volcan, des dizaines de milliers de personnes périssent : brûlées vives, tuées par des chutes de rochers ou mortes de faim. Aussi, les cultures sont étouffées par les cendres. Mais le pire est à venir.

Les rayons du soleil bloqués

Un nuage géant se répand dans le monde entier, et bloque les rayons du soleil. "Donc justement, les volcans qui ont un grand impact sur le climat, c'est ceux d'abord qui émettent des cendres et du gaz, suffisamment haut dans l'atmosphère", précise Cathy Clerbaux.

De plus, ce nuage géant perturbe le climat et la vie des hommes. "À la suite de cette éruption, dans les deux, trois années qui ont suivi, on a observé des chutes de températures à certains endroits. Et donc, même si, en moyenne, on estime que c'est entre 0,5 et 2 degrés selon les sources, il y a des disparités importantes. Et puis il faut voir que ça a un impact important sur les cultures", raconte la physicienne.