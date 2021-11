"Une solution pour la planète" : les forêts urbaines, outil essentiel pour rafraîchir les villes

Et si la nature revenait au cœur des villes ? Au milieu du bitume, à deux pas des voies rapides, de petits écosystèmes voient le jour, plantés par la main de l’Homme, pour mettre la ville au vert. On les appelle des forêts urbaines. À Paris, la place de Catalogne, où trônent 2 000 mètres carrés de béton et à peine quelques arbres, est appelée à se transformer. D’ici 2024, une forêt urbaine va émerger, et elle fait déjà rêver les habitants. Mais certains sont plus circonspects, estimant notamment qu’il serait plus utile de faire une forêt ailleurs, où l’on peut se promener.

Des forêts utilitaires avant tout

Contrairement aux parcs, les forêts urbaines ne sont pas destinées à être entièrement ouvertes au public. Elles sont d’abord pour les villes un outil essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique, en permettant de rafraîchir les zones urbaines, dont certaines constituent de véritables îlots de chaleur. "On va avoir une densité de plantation qui fait que l’on aura 60% de l’ombre qui sera projetée au sol, là où en moyenne, on n’a que 20%", explique Christophe Nadjovski, adjoint Europe Écologie-Les Verts à la mairie de Paris, chargé de la végétalisation des espaces.