Tourisme : le périple scientifique d’une famille sur le Svalbard

À Concarneau (Finistère), la famille Périé-Bardout prépare une nouvelle aventure afin de se rendre au Svalbard, un archipel entre la Norvège et le Pôle Nord. Ghislain et Emmanuelle Périé-Bardout réalisent des expéditions en famille, avec leurs garçons, Tom et Robin. "C’est une aventure familiale de fait. C’est-à-dire qu’on a commencé sans enfants, les enfants sont arrivés. On a continué l’aventure avec les enfants donc oui, ils ont passé la moitié de leur vie à peu près sur le bateau", témoigne Emmanuelle Périé-Bardout, co-directrice de Under The Pole.



Un voyage de 4 000 km

Pour ce nouveau périple, l’équipe a élaboré un projet avec un consortium de scientifiques mené par le CNRS. Le but est de rechercher et d’explorer un écosystème : les forêts animales sous-marines. Derniers préparatifs et dernière photo avant le départ. De Concarneau jusqu’à l’océan Articque, le voyage s’étend sur 4 000 km. Après plusieurs semaines de navigation, le bateau est arrivé à Longyearbyen, la capitale du Svalbard. L’étape est idéale pour se ravitailler en nourriture.