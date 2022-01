Tempête Kenan : le centre-ville de Boston encore figé dans la glace et la neige

Avec des températures jusqu’à -14 degrés, dimanche 30 janvier, le froid est toujours aussi mordant. Mais Boston (États-Unis) s’est réveillée avec un ciel enfin dégagé et la tempête passée. "Pour Boston, cette quantité de neige est assez inhabituelle. On n’avait pas vu ça depuis la grande tempête de 2014", dit un habitant. Le centre-ville, avec ses musées, est encore figé dans la glace et la neige. Heureusement, les habitants de la région sont souvent bien équipés. "À la maison, on a trois pelles à neige, et trois luges", dit une locale.



Des éléments déchaînés sur les côtes

Mais samedi 29 janvier, plusieurs États de la côte atlantique s’étaient préparés au pire. Certains ont même interdit les trajets en voiture. Des précautions indispensables, quand on voit la violence des éléments qui se sont déchaînés sur les côtes. Dans plusieurs États, il est tombé plus d’un demi-mètre de neige, mais pas de quoi décourager Adam et Sally dans le Rhode Island. Ce couple s’est dit oui, en sachant que ce mariage-là restera forcément unique dans la mémoire de leurs courageux invités. "Au final, les chutes de neige n’ont pas atteint les records historiques qu’annonçaient et que craignaient les autorités", rapporte Loïc de La Mornais, en direct de Boston.